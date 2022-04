【欧州市況】株反発、企業決算や債券利回り低下を好感－欧州債反発

20日の欧州株は反発。相次ぎ発表された決算を受け、経済問題があっても企業は利益を確保できるとの安心感が広がったほか、米国債利回りの上昇が一服したことも好感された。

ストックス欧州600指数は0.8%高。テクノロジー、建設、銀行株が上昇。金属下落に反応し、鉱業株は売られた。欧州最大の半導体製造装置メーカー、オランダのASMLホールディングが需要は供給を上回っているとして年内に見通しを引き上げる計画を示唆したことが好感され、テクノロジー株は上昇した。

欧州債市場ではドイツ債、英国債の利回り曲線がブルフラット化、利回りは数年ぶりの高水準から低下した。

短期金融市場は欧州中央銀行(ECB)が7月会合で実施し得る利上げについて、最大で18ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)相当を織り込んだ。金融政策当局者の発言が手掛かりとなった。

ECB、7-9月初めに利上げの可能性も-ナーゲル独連銀総裁

ECB、7月利上げもあり得る-カザークス氏 (1)

イングランド銀行(英中央銀行)のベイリー総裁と金融政策委員会(MPC)のマン委員による21日の発言を前に短期金融市場での英中銀による利上げ観測は後退した。12月までの利上げ幅は計147bpと織り込まれているが、前日は149bpだった。

4月20日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 0.05% -0.01 独国債10年物 0.86% -0.05 英国債10年物 1.92% -0.05

原題:Bund, Gilt Yields Fall the Most Since April 4; End-of-Day Curves

European Stocks Advance Amid Earnings as Bond Selloff Pauses

(抜粋)