中国の楽玉成外務次官は18日のロシアのデニソフ駐中国大使との会談で、今年1-3月(第1四半期)の中ロ貿易高が30%近く増加し382億ドル(約4兆9200億円)になったと述べた。中国外務省のウェブサイトに掲載された 発表資料で明らかになった。

それによると、中国は引き続き、双方に利益をもたらすようロシアとの戦略協力を強化すると楽次官は述べた。

楽次官はまた、両国は協力して共通の利益を守るとした。両氏はウクライナ情勢などについても意見交換した。

原題:

China to Keep Strengthening Strategic Coordination With Russia(抜粋)