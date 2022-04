豪中銀、コアインフレの加速が利上げ早める公算大－議事要旨

オーストラリア準備銀行(中央銀行)の5日の政策決定会合で、コアインフレ率と賃金の伸び加速で最初の利上げ時期の見通しが早まったとの認識が示された。19日公表された 議事要旨で明らかになった。

議事要旨によると、政策委員会メンバーは1-3月(第1四半期)のコアインフレ率は前年同期比で2-3%の目標水準を上回った公算が大きく、賃金の伸びも上向いていると分析。

「こうした進捗(しんちょく)で最初の利上げ時期の見通しが早まった。今後数カ月にわたり、インフレと労働コストの両面でさらなる重要な証拠が出てくるだろう」との認識で一致した。

議事要旨の他の主な内容は以下の通り。

今年と来年の成長見通しは引き続きポジティブ

インフレ圧力高まったが、他の多くの国々をなお下回る

食品・燃料価格上昇が今後数四半期のインフレ率押し上げへ

労働需要の先行指数は依然として強い

