鉄鋼業が盛んな中国河北省唐山市は19日午前6時(日本時間同7時)から、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため5地区でロックダウン( 都市封鎖)に踏み切った。これらの地区で大規模コロナ検査を実施する。同市の 新規感染は18日に29人。唐山市は今月11日に市全域のロックダウンを解除したばかりだった。

中国の一大鉄鋼生産地の唐山市、11日にロックダウン解除

