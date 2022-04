米疾病対策センター(CDC)は18日、全米の公共交通機関でのマスク着用義務がもはや効力を有しないと 発表した。フロリダ州の連邦地裁判事がマスク着用義務は違法との判断を示したことに言及した。

CDCは今後マスク着用を強制しないが、公共交通機関の屋内の環境ではマスク着用を引き続き推奨すると説明した。

原題:

CDC Says Public Transport Mask Requirement No Longer In Effect(抜粋)