貿易収支は８カ月連続赤字、原油高と円安が輸入額押し上げ－３月

輸出から輸入を差し引いた日本の３月の貿易収支は4124億円の赤字と、８カ月連続でマイナスとなった。赤字額は市場予想（715億円の赤字）を上回った。原油高や円安に伴い輸入額の高い伸びが続いた。財務省が20日発表した。

貿易収支赤字の８カ月連続は、2012年７月から15年２月まで32カ月連続以来の長さ。輸出額、輸入額ともに過去最高だった。

輸入は前年同月比31.2％増と14カ月連続で増加。原粗油（69.7％増）、石炭（192.6％増）、液化天然ガス（89.2％増）が増加に寄与した。輸出は14.7％増と13カ月連続の増加で、半導体等製造装置（45.8％増）、鉄鋼（38.8％増）の増加が目立った。

輸出の地域別では米国向けが23.8％増と６カ月連続のプラス、欧州向けは16.8％増と13カ月連続のプラスだった。中国向けは2.9％増と２カ月連続のプラスとなった。

ロシアのウクライナ侵攻後のエネルギーや原材料価格のさらなる上昇やドル高・円安の進行が輸入物価を押し上げ、貿易赤字を増幅させている。

キーポイント 貿易収支は4124億円の赤字（ブルームバーグ調査の予想中央値は715億円の赤字）－前月は6697億円の赤字

輸出は前年同月比14.7％増（予想は17.5％増）の８兆4609億円、13カ月連続プラス－前月19.1％増 輸出数量指数は1.5％減－２カ月ぶりマイナス

輸入は31.2％増（予想は28.9％増）の８兆8733億円、14カ月連続プラス－前月34.1％増

( キーポイントとチャートを追加して更新しました )