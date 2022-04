米プライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社アポロ・グローバル・マネジメントは、イーロン・マスク氏ないしPE投資会社トーマ・ブラボーなどの他の米ツイッター買収案を支援する可能性について協議した。ダウ・ジョーンズ(DJ)通信が事情に詳しい複数の関係者を引用して伝えた。

原題:

Apollo Global Could Back Musk’s Twitter Bid or Other Bidder: DJ(抜粋)