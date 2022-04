中国の住宅販売額、３月は昨年７月以来の大きな落ち込み－コロナ響く

中国の新築住宅販売は先月、昨年7月以来の大きな前年割れを記録した。新型コロナウイルスの感染が 再び広がっており、不動産不況が長期化する恐れがある。

3月の住宅販売額は前年同月比29%減った。国家統計局が18日発表したデータに基づきブルームバーグが算出した。

上海や 広州の一部が実施したコロナ封じ込めを狙ったロックダウン(都市封鎖)の住宅市場への影響は3月の数値にはまだ十分反映されていないが、大幅な住宅販売減少は デフォルト(債務不履行)が相次ぐ不動産業界には新たな痛手だ。資金繰り難の不動産開発会社は建設が進まず、住宅の購入意欲も低下している。

1-3月(第1四半期)には60を超える地方政府が住宅購入規制を緩和したが、ブルームバーグ・インテリジェンス(BI)のアナリスト、クリスティー・フン氏は18日のリポートで、そうした取り組みは住宅販売をほとんど喚起しないと分析。「住宅購入意欲の弱さが引き続き重要なハードルだ。コロナ流行で短期的な悪材料が増えている」と指摘した。

国家統計局が発表した1-3月の不動産開発投資は前年同期比0.7%増え2兆7800億元(約55兆2000億円)。1-3月の住宅販売額は同25.6%減の2兆6100億元、不動産販売額は同22.7%減の2兆9700億元となった。

