18日のアジア時間帯午前の時間外取引で、米天然ガス先物価格が取引時間中としては過去13年余りで最も高い水準まで高騰した。旺盛な需要が米掘削業者の供給拡大能力を試す状況で騰勢が強まった。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の天然ガス先物は一時3.5%上昇し、100万BTU(英国熱量単位)当たり7.555ドルを付けた。 ショートスクイーズ(踏み上げ)で押し上げられた1月の水準を上回り、価格は年初来で約倍になった。

シンガポール時間午前6時51分(日本時間同7時51分)時点では同7.541ドルで取引された。

原題:

U.S. Natural Gas Surges to 13-Year High on Global Supply Crunch(抜粋)