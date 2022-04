上海市、生産再開計画を公開－ロックダウンで物流や経済が混乱

上海市は、同市で生産する企業向けに再開計画を公開した。新型コロナウイルス感染再拡大を受けたロックダウン(都市封鎖)は数週間に及んでおり、サプライチェーンを混乱させ、中国経済に打撃を与えている。

上海市経済・情報化委員会がソーシャルメディア微信(ウィーチャット)に掲載した 声明によると、企業は従業員が働く現場を職住一体とし定期的に検査するクローズド型管理の計画を立てる必要があるほか、生産再開の承認を得るため地域および市レベルで新型コロナ管理当局に申請しなければならない。生産再開の日程表は示していない。

同市は米テスラなど多くの企業が生産拠点を置く。赤松秀一・駐上海日本総領事は日系企業が「広範にわたって深刻な影響を受けている」と訴える書簡を市当局者に送付している。

同市で16日確認された感染者は2万4820人で、うち2万1582人が無症状だった。

生産再開計画によると、工場は部分ごとに場所を分ける必要があり、全従業員が決められた場所で作業および生活しなければならないほか、別分野で働く人との直接的な接触は可能な限り減らすことが求められる。訪問者も厳しく制限される。

原題: Shanghai Unveils Business Restart Plan on Supply Chain Woes (1)、Japan Top Diplomat in Shanghai Says Covid Curbs Hit Firms Badly (抜粋)