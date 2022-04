4月のニューヨーク連銀製造業景況指数は24.6に上昇した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は1だった。前月はマイナス11.8。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:

April New York Fed Empire Index Rose to 24.6, Above Est.(抜粋)