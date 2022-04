欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのホルツマン・オーストリア中銀総裁は、ECBがこの秋に50ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の利上げを実施すべきだとの考えを示した。

同氏はオーストリアの公共ラジオOe1で、「現状を考えると、この秋に利上げをし、中銀預金金利をゼロとすることは適切だろう」と語った。

原題:ECB Should Raise Rates by 50Bps in Fall, Holzmann Says (抜粋)