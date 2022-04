中国人民銀、預金準備率を少なくとも0.25ポイント引き下げ

中国人民銀行(中央銀行)は15日、市中銀行の預金準備率を0.25ポイント引き下げると発表した。新型コロナウイルス感染拡大の中で景気支援を強化する。

一部の中小銀行についてはさらに0.25ポイント引き下げる。引き下げ実施は25日。これにより5300億元(約10兆5000億円)相当の流動性が放たれるという。人民銀は昨年12月にも預金準備率を引き下げていた。

国務院は13日の会合で準備率引き下げを示唆。経済見通しが悪化する中で指導部は景気を刺激する金融・財政政策の必要性を主張していたが、人民銀は15日、中期貸出制度(MLF)の金利を据え置き、金融システムへの追加の流動性提供も見送っていた。

一方、政府は景気支援を狙い市中銀行に対して預金金利の引き下げを15日に要請したと、事情に詳しい関係者が述べていた。

原題: China’s Central Bank Cuts Reserve Ratio for Banks to Spur Growth、PBOC Cuts Banks’ Reserve Ratio by At Least 0.25 Percentage Point (抜粋)