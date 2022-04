ロシア、バルト地域に核配備も－スウェーデンなどＮＡＴＯ加盟なら

スウェーデンやフィンランドが北大西洋条約機構(NATO)に加盟した場合、ロシアは核兵器や対空システム、軍艦、歩兵部隊をバルト海地域に展開する可能性がある。メドベージェフ安全保障会議副議長が14日ソーシャルメディアのテレグラムに投稿した。

「スウェーデンとフィンランドがNATOに加盟した場合、NATO加盟国とロシアとの地上国境の長さは現在の2倍強になる。地上部隊と対空システムを真剣に強化し、フィンランド湾周辺にかなりの海軍を配備する必要がある」とコメントした。

「この場合、バルト海の非核状態を明言することはできない」とし、ロシアが国境近くにイスカンデルミサイル、極超音速兵器、核武装船舶を配備する可能性があることを示唆した。

同氏はロシアのウクライナ侵攻がフィンランドとスウェーデンによるNATO加盟検討の引き金になったという主張を否定。この案は以前にも議論されたと指摘した。

「ウクライナと異なり、これらの国々とロシアの間には領土問題はない。このため、これらの国々が加盟した場合のわれわれにとっての対価は異なる」とも論じた。

原題:

Russia May Put Nuke Arms in Baltic If Finland, Sweden Join NATO(抜粋)