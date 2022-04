スリランカ財務相、最大40億ドルの供与必要－18日にＩＭＦと協議開始

スリランカは未曽有の経済危機から抜け出すため年内に30億-40億ドル(約3800億-5000億円)の資金供与を必要としており、国際通貨基金(IMF)の融資確保に向け協議を開始する計画だ。アリ・サブリ財務相が14日、ブルームバーグテレビジョンとのインタビューで明らかにした。

IMFとの協議はワシントンで18日から始まる予定だと同相は語り、うまくいけば1週間後に緊急融資を受けられると期待をにじませた。協議に臨む同国代表団の主要メンバーには自身のほか、スリランカ中央銀行のウィーラシンハ新総裁が含まれるという。

同相はまた、同国が求めている資金の一部はIMFのほか、他の国際金融機関や外国政府などから供与される見通しを示唆したものの、詳細は示さなかった。

スリランカは一部債務の支払いを停止しており、同国が今週着手した債務再編プロセスを成功させるためには融資獲得が必要不可欠となる。

アリ・サブリ財務相は、スリランカはつなぎ融資の選択肢を検討しており、中国やインドなどの国々から支援を確保できると確信していると指摘。そうした取り組みと平行して、歳出を削減し、歳入を増やすための財政改革も行っていくと言明した。

コロンボの大統領府前で抗議する人々(4月12日) Source: NurPhoto

原題: Sri Lanka Seeking Up to $4 Billion as IMF Talks Set to Start、Sri Lanka Needs Up to $4 Billion This Year: Finance Minister(抜粋)