中国の習主席、「ゼロコロナ」緩和せず－上海では住民の不満あらわ

中国の習近平国家主席は「ゼロコロナ」政策を堅持するとあらためて表明した。厳しい新型コロナウイルス対策を続ける政府に対して、ロックダウン(都市封鎖)中の上海などで住民の不満があらわになりつつあり、経済への悪影響も大きくなっている。

国営新華社通信は13日遅く、海南省を訪れた習主席が「防疫管理の取り組みを緩和することはできない」と明言したと報道。習主席は「人民至上、生命至上」の原則をゼロコロナ政策の担当者は忠実に守る必要があり、「堅持することがすなわち勝利」だと述べたと伝えた。

国家衛生健康委員会は14日、本土のコロナ新規感染者が13日は2万9317人だったと 発表。症状のある感染確認は2999人で、このうち上海が2573人、吉林省が325人。無症状は計2万6318人で、上海が2万5146人、吉林省が674人だとしている。

安徽省阜陽市のコロナ検査(13日) Photographer: An Ming/Future Publishing/Getty Images

ロックダウンが続く上海や吉林省では、感染力の強いオミクロン変異株への政府対応を巡り不満が広がっている。外出が禁止されている住民に食料が行き渡らず、医療体制も不十分で、市民らは当局に怒りをぶつけているが、中国ではこうした政府批判は珍しい。

一方で、ゼロコロナ政策の微調整を探る動きも見られ、上海や広州など8都市で本土外からの渡航者と濃厚接触者を対象に隔離期間の短縮を認めている。

原題: Xi Says China Must Stick to Covid Zero Even as Costs Mount (1)、China Reports 29,317 Local Covid Cases for April 13(抜粋)