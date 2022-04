韓国銀行(中央銀行)は14 日の金融通貨委員会で政策金利である7日物レポ金利を0.25ポイント引き上げ、1.5%とすることを決めた。

ブルームバーグが調査したエコノミスト21人中11人が0.25ポイントの利上げ、10人が金利据え置きを予想していた。

原題: Bank of Korea Opts to Raise Rates Even Without Governor in Place、Bank of Korea Raises Interest Rate to 1.5% From 1.25%(抜粋)