米国債市場では13日、短期債が続伸。2年債利回りは2.30%を割り込み、今週に入ってからの下げが20ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)を超えた。

3月の 米消費者物価指数(CPI)でコア指数が市場予想を下回ったことをきっかけに、インフレ対応で必要となり得る金融引き締め度合いに関する市場の見方が後退している。2年債利回りは12日、10bp近く低下していた。

原題:

Treasury 2-Year Yields Down More Than 20 Basis Points This Week(抜粋)