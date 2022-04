スリランカのシリワルダナ財務相は12日、同国政府は債務を再編する必要があり、一部債務の通常支払いを停止すると述べた。政府が国際通貨基金(IMF)や2国間の貸し手に打診したこともコロンボで記者団に明らかにした。

Sri Lanka Says It Will Suspend Normal Servicing on Some Debt(抜粋)