世界的リセッションの危険高まる、ロシア侵攻と中国鈍化で－ＰＩＩＥ

世界経済は、ロシアのウクライナ侵攻と新型コロナウイルス感染再拡大に伴う中国のロックダウン(都市封鎖)を背景に年末までに後退に向かうとピーターソン国際経済研究所(PIIE)が12日公表の報告書で予想した。

ウクライナでの戦争を受けた原油価格急騰と、40年ぶりの物価高騰の下での消費者の買い控え、中国の成長鈍化などの要因が重なり、景気縮小の危険が高まると報告書は分析した。

ブルームバーグが調査したエコノミストらも 景気下降リスクの高まりを指摘。米国家経済会議(NEC)のディース委員長は11日、米国が多くの不確実性に直面していると述べる一方、リセッション(景気後退)確率の評価については発言を控えた。

PIIEは今年と来年の世界経済の成長率がいずれも3.3%、米国については今年が3%、来年が2%との見通しを明らかにし、他の主要予測にほぼ沿った数字を示した。

米国のコア消費者物価指数(CPI)上昇率は今年が4.1%、来年は3%に鈍化すると見込む。今年さらに予想される一連の米利上げは物価を沈静化させる効果が期待されるが、調整が行き過ぎる危険もあると言及した。

原題:Risk of Global Recession by End of Year Rises on High Inflation