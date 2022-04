バイデン米大統領とインドのモディ首相は日米豪印4カ国の枠組み「クアッド」の対面での首脳会合に出席するため今春来日する。ホワイトハウスが明らかにした。

バイデン大統領とモディ首相は11日にオンライン形式で会談し、新型コロナウイルス感染症(COVID19)や世界健康安全保障の強化、世界的な食料安全保障の推進、自由で開かれたインド太平洋の実現について議論した。

ホワイトハウスのホームページによれば、バイデン大統領はモディ首相との会談の冒頭、「5月24日ごろに日本でお会いするのを楽しみにしている」と 語った。

原題:

Biden, Modi to Meet in Tokyo This Spring for Quad Summit(抜粋)