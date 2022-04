米テスラの最高経営責任者(CEO)で、米ツイッター株主のイーロン・マスク氏は、ツイッターの取締役会と事業合併や戦略的な代替策について協議する可能性がある。修正された当局への届け出で明らかになった。

原題:Musk May Engage in Talks With Twitter Incl Strategy, Governance

(抜粋)