中国経済全体のファイナンス活動、３月は回復－春節後の活動再開で

中国経済全体のファイナンス活動は先月、予想以上のペースで回復した。春節(旧正月)後の経済活動再開と企業や地方政府による債券発行加速が背景。

中国人民銀行(中央銀行)が11日発表した3月の経済全体のファイナンス規模は4兆7000億元(約92兆4800億円)となった。エコノミスト調査では3兆6000億元と見込まれていた。前年同月は3兆4000億元。今年2月は1兆2000億元だった。

3月の新規融資は3兆1000億元と、2月の1兆2000億元から増加。エコノミスト予想は2兆8000億元だった。

3月のマネーサプライ(通貨供給量)統計では、M2が前年同月比9.7%増えた。予想は9.2%増。

