中国不動産業者のリスク、市場は過度に弱気でない－ゴールドマン

中国不動産業者の高利回りドル建て債が50%近いデフォルト(債務不履行)確率を織り込む水準で取引されているのは、「過度に弱気なシナリオ」ではないと、ゴールドマン・サックスが論じた。

ゴールドマンのアナリスト、ケネス・ホー、チャッキ・ティン両氏はリポートで、社債価格が額面1ドルに対して50セントを割り込んでいるがデフォルトには至っていない不動産業者全てが年内にデフォルトに陥る場合、デフォルト確率は47.4%になると分析した。

ゴールドマンの基本シナリオでは今年のデフォルト率は19%、弱気シナリオでは31.6%としている。

弱気シナリオが現実となる可能性は高まったと両アナリストは指摘。どこがデフォルトするか見分けるのは引き続き困難だとして、「個別のクレジットリスクを判断するのは非常に難しい」と述べた。

また財務体質が比較的弱い不動産業者が、中国の緩和的な金融政策でデフォルトを回避できるかは定かではないとの見方も示した。

原題:Investors Not Too Bearish on China Property Default Risks: GS(抜粋)