ソシエテ、ロシア部門ロスバンク売却合意－ウクライナ侵攻の影響

フランスの銀行ソシエテ・ジェネラルは11日、ロシア部門ロスバンクをインテロス・キャピタルに売却することで合意したと発表した。ウクライナに侵攻したロシアからの事業撤退の一環で、株価が一時8.2%上昇した。

発表によるとソシエテは、ロスバンクと同社のロシア保険子会社の持ち分全てを売却する。インテロスはロスバンクの旧株主。この売却でソシエテが計上する金額は約30億ユーロ(約4090億円)で、同行の普通株式等ティア1(CET1)比率に20ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)前後の影響が及ぶという。

同行はまた、9億1500万ユーロ相当の自社株買いと1株当たり1.65ユーロの2021年配当支払い計画は続けるとも発表した。

