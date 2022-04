テスラの中国生産車、３月輸出は過去最低の60台－力強い内需で

米電気自動車(EV)メーカー、 テスラの上海工場からの輸出は3月にわずか60台と過去最低だったことが、全国乗用車市場情報連合会(乗連会)のデータで明らかになった。中国の力強い内需が生産分の大半を吸収した。

テスラ上海工場からの3月のEV出荷台数は計6万5814台。その大部分の6万5754台が国内市場に回った。

上海市のロックダウン(都市封鎖)などに伴う6日間の操業停止にもかかわらず、テスラが3月に中国で生産・納入したEV台数は昨年12月以来の高水準となった。

3月の数字についてテスラにコメントを求めたが、すぐには返答がなかった。

乗連会のデータによると、中国全体で3月の乗用車販売台数は前年同月比10.9%減の161万台。前月比では25.3%増加した。新エネルギー車(NEV)の販売台数は前年同月比137.6%増の44万5000台だった。

原題: Tesla China Exports Slump to Just 60 Cars on Strong Local Demand、China March Retail Passenger Vehicle Sales Fall 10.9% Y/y : PCA(抜粋)