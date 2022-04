米国債10年物利回りは2019年3月以来の高水準となる2.75%に達した。市場は米金融当局の引き締め見通しを織り込み続けている。

10年債利回りは先週32ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)急上昇した後、アジア時間11日に一時5bp上昇した。

原題:

Treasury 10-Year Yield Rises to 2.75% for First Time Since 2019(抜粋)