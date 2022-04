ロシア政府は年内の国債入札を停止し、国内外で発行を取りやめる。ロシアのシルアノフ財務相の発言を引用し、同国紙イズベスチヤが報じた。

原題: Russia to Halt Bond Issuance for Rest of 2022, Siluanov Says、*RUSSIA WON’T ISSUE LOCAL OR FOREIGN DEBT IN 2022: SILUANOV (抜粋)