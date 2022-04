香港行政長官選挙、李家超氏が出馬を正式表明－中国の支持得る

香港政府のナンバー2だった李家超前政務官は9日、行政長官選挙に立候補すると正式表明した。中国政府が長官候補として唯一支持している李氏は、来月8日の選挙で香港政府トップを目指す。

李氏は記者会見で、「香港は国際都市としての特徴を維持しなければならない」と指摘。「国際的な結び付きを強め、より好ましい事業環境をつくり、インクルージョン(共生)やダイバーシティー(多様性)、オープンさといった価値感を支持し、競争力をさらに強化する」と述べる一方で、「忠誠心が基本要件」だとし、行政長官は「愛国者でなればならない」と主張した。

李家超氏 Photographer: Lam Yik/Bloomberg

現職の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官は先に再出馬を見送ると 発表。新長官の任期開始は7月1日で、この日は1997年の中国への香港返還から25年目に当たる。中国政府は返還後の50年間、香港の自由な金融・政治制度を保持すると約束していた。

原題:China’s Pick for Next Hong Kong Chief Vows to Protect Global Hub