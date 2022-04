米高官がソロモン諸島訪問へ、中国との安保交渉で警戒強まる－ＦＴ

米国家安全保障会議(NSC)のキャンベル・インド太平洋調整官は4月中に南太平洋のソロモン諸島を訪れることを計画している。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が計画に詳しい関係者4人を引用して伝えた。ソロモン諸島は中国と安全保障協定を結ぶ交渉を行っている。

FTによると、キャンベル氏は、米国務省のクリテンブリンク次官補(東アジア・太平洋担当)と共にソロモン諸島を訪問する見込みという。

オーストラリアも7日、情報機関の高官2人をソロモン諸島に派遣した。豪州とニュージーランドは、3月に明らかになった中国とソロモン諸島の安全保障協定の草案に対し懸念を表明していた。豪州本土から約2000キロメートル離れたソロモン諸島に中国の海軍艦艇が寄港できるようになる可能性があるためだ。

南太平洋安保に影響か、中国がソロモン諸島と協定検討-豪・NZ警戒

FTによれば、草案は中国が同諸島に部隊を派遣でき、寄港する中国船舶を警備する人員を配置することが認められる内容となっている。

原題:

U.S. Official Plans Solomon Islands Trip Over China Pact: FT(抜粋)