【欧州市況】株上昇、押し目買いで－仏債と独債の利回り差が拡大

8日の欧州株は反発。バリュエーション面での投資妙味が買い材料視された一方で、タカ派的な中央銀行やウクライナでの戦争も意識された。

ストックス欧州600指数は1.3%上昇。銀行、エネルギー株が高い。ヘルスケア株価指数は最高値に上昇。週間ベースでは2020年11月以来の大幅な値上がりとなった。ディフェンシブ銘柄はボラティティーからの逃避需要を集めた。旅行・娯楽株は下落。

リベラム・キャピタルの戦略・アカウンティング・サステナビリティー責任者、ヨアヒム・クレメント氏は、欧州株のバリュエーションは特に米株との比較では非常に割安だと指摘。「株価は3月上旬の売り浴びせからの回復段階にある」と述べ、高インフレや金利上昇が経済成長を損ねるとの懸念は「過剰だった」と続けた。

欧州債市場では、フランス10年債のドイツ10年債に対する利回りプレミアムが今週、20年6月以降で最も上昇した。フランス大統領選の1回目 投票が10日に行われるが、現職マクロン大統領が再選を目指す選挙戦は予断を許さない状況となっている。

イタリア10年債利回りのドイツ債に対するプレミアムは一時、差を縮めた場面もあった。経済力の弱いユーロ圏加盟国で債券利回りが急上昇した場合に備え、欧州中央銀行(ECB)が危機対応手段を策定していると、事情に詳しい複数の当局者が明らかにしたことに反応した。

短期金融市場では、ECBによる10月までの利上げは一時3月30日以来となる50ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)が織り込まれたが、その後47bpに後退した。12月まででは69bpの引き締めが織り込まれており、前日より6bp上昇した。

4月8日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 0.05% +0.06 独国債10年物 0.71% +0.03 英国債10年物 1.75% +0.02

