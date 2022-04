欧州中央銀行(ECB)は、経済力の弱いユーロ圏加盟国で債券利回りが急上昇した場合に備え、危機対応手段を策定している。事情に詳しい関係者が明らかにした。

原題:ECB Is Crafting a Crisis Tool to Activate If Bond Yields Jump

(抜粋)