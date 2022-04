半導体ファウンドリー(受託生産)最大手の台湾積体電路製造( TSMC)は8日、1-3月(第1四半期)の売上高が過去最高を更新したことを明らかにした。半導体不足で販売価格が上昇する一方で、スマートフォンやパソコン、自動車向けの需要が寄与した。

TSMCの 資料によれば、1-3月の売上高は前年同期比36%増の4911億台湾ドル(約2兆1100億円)。アナリストの予想平均は4694億台湾ドルだった。

米アップルや韓国のサムスン電子といったメーカーからのスマホやスマートテレビなど製品向け半導体需要の堅調さが続いている。TSMCは月内に1-3月決算を発表する予定。

