シカゴとアトランタの連銀総裁、政策金利の中立水準への引き上げ支持

米シカゴ連銀行のエバンス総裁とアトランタ連銀のボスティック総裁は7日、経済を加速も減速もさせない中立水準への金利の引き上げを支持すると表明した上で、経済動向を注視していく考えを示した。

エバンス総裁は「金融政策を新型コロナウイルス禍での極めて緩和的なスタンスから恐らく年末までに、ペース次第で来年早くまでには確実に中立的水準に調整する最中にある」と指摘。「今のインフレ圧力が緩和政策や強力な財政政策によるものだと考えるなら、総需要を制限する必要があると予想するだろう。そうなると、雇用に圧力がかかると思う」と述べた。

さらに、金利を「中立水準に到達させて、周りを見渡せば、われわれは行くべき地点まで必ずしもさほど遠くはないことが分かると楽観している」との認識を示した。

ボスティック総裁は「政策を中立のポジションに近づけていくことは全く適切だと思う。だが、慎重な方法で行う必要がある」と発言。「今年は多くのことを学ぶだろう。財政刺激策の縮小とその効果低下で、需給の反応が互いに近づき始めるような形で総需要の後退にもつながる」と論じた。

両総裁はシカゴ連銀がオンライン形式で主催したパネル討論会で発言した。今年の連邦公開市場委員会(FOMC)では両総裁は投票権を持たない。

