ＥＣＢ、一部の当局者は資産購入終了の期日設定求める－議事要旨

欧州中央銀行(ECB)が公表した3月9、10両日の政策委員会会合の議事要旨によると、一部のメンバーは「資産購入プログラム(APP)の純購入終了期日を夏季に設定する」ことを主張した。

原題:

ECB Says Some Officials Wanted Firm End Date for Asset Purchases(抜粋)