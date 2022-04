米国のソン・キム北朝鮮担当特別代表は6日、北朝鮮が故金日成主席の生誕を記念する15日の祝日に合わせて核実験の実施を検討している可能性があるとの見方を示した。記者団との電話会見で語った。

今年は北朝鮮を建国した故金日成主席の生誕110年に当たる。キム特別代表は、北朝鮮がこれに合わせて核実験かミサイル発射を行うことを考えているかもしれないと指摘した。

キム氏は「過度な臆測は控えたいが、新たなミサイル発射、あるいは核実験が行われる可能性があると思う」と述べた。

北朝鮮が核実験場の修復作業を加速、4月実施の公算排除できず-報道

原題:

North Korea May Be Mulling Nuclear Test Next Week, U.S. Envoy(抜粋)