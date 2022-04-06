アジア向け石炭指標価格が急伸－ＥＵのロシア産禁輸の動きで供給懸念

アジア向けの指標となるオーストラリア・ニューカッスル積みの石炭価格が、５日の取引で急伸した。欧州連合（ＥＵ）の行政執行機関、欧州委員会がロシア産石炭の禁輸を含む追加制裁案を公表したことを受け、世界的に供給が脅かされるとの懸念が強まった。

ＥＵ、ロシア産石炭輸入の禁止提案へ－残虐行為巡る報告で (1)

世界３位の発電用石炭（一般炭）供給国であるロシアは、欧州向けの主要輸出国で、ＥＵが禁輸に踏み切れば獲得競争が激化すると予想される。

ＩＣＥフューチャーズ・ヨーロッパによると、ニューカッスル積みの発電用石炭先物４月限は6.4％高の１トン＝281ドルで５日の取引を終えた。この日の欧州石炭価格も14％上げ、３週間ぶりの高値を付けた。

原題： Asia’s Coal Benchmark Jumps as EU’s Russia Ban Adds Supply Risks､ Europe’s Russia Coal Ban Foreshadows Higher Global Energy Prices（抜粋）