ロシア、テクニカルデフォルトの確率増大－米銀口座の利用不能で

米財務省は、ロシア政府が米金融機関に保有する口座からのドル建て債の償還や利払いを今後認めない決定を公表した。ソブリン債のデフォルト(債務不履行)をどうにか回避したいロシアにとって新たな打撃となる。

ウクライナ侵攻に対する厳しい国際的な 制裁下にあるロシアは、約1世紀ぶりの外貨建て債務のデフォルトを何とか避けようとしているが、各種の制限が債券保有者への利払いや償還金の送金プロセスを阻害し、遅れが生じている。米財務省の今回の決定により、ロシアが債務を履行し続けることがさらに難しくなる。

ウクライナのキーウ(キエフ)近郊のブチャなどでロシア軍撤退後に 民間人とみられる多数の遺体が見つかったことを受け、他の諸国も対ロシア制裁の強化に動いている。欧州連合(EU)の行政執行機関、欧州委員会はロシア産石炭の禁輸を含む追加制裁案を公表。これまで避けてきたエネルギーのフローを制裁対象に加える方向に大きくかじを切る。

米財務省外国資産管理局(OFAC)の報道官が匿名を条件に明らかにしたところでは、今回の決定公表には、ロシアが国内に保有するドルの外貨準備を目減りさせるか、新たな収入を償還や利払いに回すか、デフォルトに陥るか、いずれかの選択を迫る意図があるという。

トゥエンティフォー・アセット・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ゲーリー・カーク氏は「ロシアにさらに圧力をかける狙いがあるのは明らかだ。支払いの代替手段はロシアにとり著しくより懲罰的で厳しいものとなり、そのため(支払い能力はあるが条件違反でデフォルト状態となる)テクニカルデフォルトの可能性が高まる」と分析した。

5日のクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場でロシア債の保証コストが上昇し、ICEデータ・サービス傘下のCMAによれば、5年以内に同国がデフォルトに陥る87.7%の確率が織り込まれた。

米財務省は、ロシア政府が米金融機関に保有する口座からのドルの支払いを今後認めない Source: Bloomberg

4月4日償還のドル建てソブリン債(発行額20億ドル=約2480億円)のうち、14億5000万ドル相当(全体の72%)をルーブルを使って買い戻したとロシア財務省は3月31日に発表。事情に詳しい関係者によると、残りの償還金支払いを巡り、コルレス銀行であるJPモルガン・チェースは、米財務省から送金処理の許可が得られていない。

ロシア、4月4日満期国債14.5億ドル買い戻し-残りの償還に投資家注目

債券保有者らが匿名を条件に語ったところでは、やはり4日に期日を迎えた2042年償還ドル建て債(発行額30億ドル)の利払い(合計8440万ドル)もロンドン時間5日午前の段階で一部投資家の口座に入金していない。

カピチュラム・アセット・マネジメントのルッツ・ローマイヤー最高投資責任者(CIO)は「新たな制裁は決済システムについて技術的な問題を生じさせるだろう。ロシアが支払い手段をどのように構築できるか分からない」と指摘した。

原題: Russia’s Effort to Avoid Default Undermined by New U.S. Sanction、Some Holders of Russia 2042 Bond Yet to Receive Coupon Payments(抜粋)