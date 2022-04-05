ロシア債取引で収入2.5億ドル、ＪＰモルガンなど米英３行－ＩＦＲ

ロシア債取引で収入2.5億ドル、ＪＰモルガンなど米英３行－ＩＦＲDavid Scheer
米銀ＪＰモルガン・チェースとゴールドマン・サックス・グループはロシアの債券やデリバティブのトレーディングで今年、それぞれ約１億ドル（約123億円）の収入を、英バークレイズは少なくとも5000万ドルの収入を上げた。インターナショナル・ファイナンシング・レビュー（ＩＦＲ）誌が複数の匿名関係者による話として報じたもので、投資家の保有見直しが背景にあるという。
ＩＦＲによれば、ＪＰモルガンで同期間に業績が際立ったトレーダーは新興市場スペシャリストのアカシュ・ガーグ氏。ゴールドマンではスティーブン・グーデン氏、バークレイズではオレグ・サルジン氏だという。
ゴールドマンの広報担当はＩＦＲに対し、「ロシア証券に関する当社のトレーディング活動は、顧客がエクスポージャーを秩序ある形で縮小するプロセスを進められるようリスク低減に重点を置いたものだ」と説明した。
ＪＰモルガンとバークレイズの広報担当はＩＦＲに対してコメントを控えた。
原題：
JPMorgan, Goldman, Barclays Reap $250m Trading Russian Debt: IFR（抜粋）