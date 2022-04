米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は5日、米連邦準備制度理事会(FRB)が5月にもバランスシートの縮小を開始する可能性があるとの見解を示した。

デーリー総裁は「金利は上昇しつつあるものの、歴史的基準から見て比較的低い軌道上になおある」と、ネーティブアメリカン・ファイナンス・オフィサー・アソシエーション主催のイベントで語った。同総裁は名目中立金利を2.5%前後とみている。

米労働市場については「極めてタイト」だとした上で、インフレは失業と同じぐらい有害だと指摘。また消費者の回復力は著しく強いと述べた。

同総裁はサプライチェーンについて、「年末にかけて、さらなる難題が山積しているものの、改善する兆しが見られる」と語った。

原題:

Daly: Fed Could Start Balance-Sheet Reduction as Early as May(抜粋)