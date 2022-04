米貿易赤字は過去最大近辺、北京冬季五輪の放映権料も一部影響

2月の米貿易赤字は過去最大水準近辺を維持した。財の貿易赤字が縮小する一方で、サービスの黒字も減った。北京冬季五輪の放映権の影響が一部反映されている。

キーポイント 財とサービスを合わせた貿易赤字は前月からわずかに縮小し、891億9000万ドル 1月は過去最大の892億3000万ドル(速報値897億ドル) ブルームバーグ調査では、2月のエコノミスト予想中央値は885億ドルだった



2月は輸入額が1.3%増の3178億ドルと過去最大。輸出額は1.8%増の2286億ドル。

サービス輸入は24億ドル増え、過去最大の516億ドルとなった。増加分の約半分を知的財産権の使用料が占め、この項目は2016年以来の大幅増。北京冬季五輪の放映権料支払いで一時的に大きく膨らんだとみられる。過去にも五輪の放映権料により、こうした急増が見られた。

米サービス輸入と五輪の関係 出所:米商務省

2月は財の輸入も拡大した。自動車は減少したが、原油や化学製品などがそれ以上に増加した。

インフレ調整後ベースの財の貿易赤字は1163億ドルと、過去最大だった1月の1179億ドルから縮小。ただ昨年末以降、赤字は増えており、1-3月(第1四半期)の国内総生産(GDP)で純輸出が押し下げ要因となることが示唆される。

対ロシアの財の貿易赤字は21億ドルと、前月の16億ドルから拡大した。

