オーストラリア・ドルは5日、利上げ観測が高まる中、ほぼ3週間ぶりの大幅な上昇となった。豪州3年物国債利回りは2014年以来の高水準を付けた。

豪ドルは一時、1%高の1豪ドル=0.7618米ドルと昨年6月以来の高値。豪州準備銀行(中央銀行)がこの日発表した声明からは金融政策で「忍耐強い」対応を続けるとの表現が消えた。

豪中銀、「忍耐強い」の表現が声明から消える-政策金利据え置き

先物市場の動向からは、市場関係者が現時点で5月利上げの可能性を57%織り込んでいることが示されている。4日時点では50%だった。

豪州3年物国債利回りは一時12ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.50%と2014年11月以来の高水準となった。10年物利回りは2bp上昇の2.86%。

