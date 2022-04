豪中銀、「忍耐強い」の表現が声明から消える－政策金利据え置き

オーストラリア準備銀行(中央銀行)は5日の政策決定会合で、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を過去最低の0.10%に据え置くことを決めた。だが、会合後に発表した声明からは金融政策で「忍耐強い」対応を続けるとの表現が消え、中銀がタカ派的シグナルを発した可能性があると受け止められる。

ブルームバーグが調査したエコノミスト29人全員が、政策金利の据え置きを予想していた。

「忍耐強い」という表現は2021年11月の会合以降、声明で毎回使われていた。

豪中銀の声明の他の主な内容は次の通り。

力強い雇用の伸びが継続する兆し

賃金の上昇は引き続き緩やかと予想

労働コストの伸びはCPI目標と整合的なペースを下回る

インフレは勢いを増しており、さらなる加速が予想される

政策決定に向け今後数カ月のCPI、賃金のデータを評価していく

マクロ経済政策の設定は引き続き成長支援的

豪州のインフレ率は他の多くの国々より低い水準にとどまる

