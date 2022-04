ロシア政府が米金融機関に保有する口座からドル建て債務の支払いを行うことを米財務省が阻止している。事情に詳しい関係者1人が明らかにした。

この関係者が匿名を条件に語ったところでは、国内に保有するドルの外貨準備を目減りさせるか、新たに受け取った収入を支払いに費やすか、デフォルト(債務不履行)に陥るか、いずれかの選択をロシアに迫るのが狙いという。

一方、事情に詳しい関係者からの情報を引用しロイター通信が伝えたところでは、ロシアの2022年償還債と2042年償還債の利払いについて、コルレス銀行であるJPモルガン・チェースによる送金処理の許可が米財務省から得られていないという。

原題:U.S. Treasury Halts Dollar Debt Payments From Russian Accounts、Latest Russia Coupon Payments Not Yet Authorized by U.S.: Rtrs(抜粋)