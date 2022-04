欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、スロベニア銀行(中央銀行)のバスレ総裁は、ユーロ圏内の記録的なインフレ率への対応を強化するため、ECBは8年に及ぶマイナス金利を今年終盤もしくは来年初めに終了する可能性があると指摘した。

原題:ECB’s Vasle Says Negative Rates May End by Turn of the Year

