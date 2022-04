米国務省は1日の声明で、同国のソン・キム北朝鮮担当特別代表が首都ワシントンを訪問中に韓国と中国の北朝鮮担当高官と協議すると発表した。

キム代表は今月3日から7日にワシントンを訪れ、北朝鮮による最近の大陸間弾道ミサイル(ICBM)発射などの問題を他の米当局者と議論する。

国務省はキム代表と韓国および中国の高官との協議の正確な日時は明示しなかった。

原題:

U.S. Envoy for N.Korea to Meet S.Korea, China Counterparts(抜粋)