ウクライナのゼレンスキー大統領は1日、FOXニュースとのインタビューで、同国がロシアと和平協定を結ぶ場合には中国が安全を保障する1国として行動することを望む考えを示した。

ゼレンスキー大統領は「具体的な保障を目にしたい」と述べ、主要国が和平協定においてウクライナの安全保障を確実にするとコミットする必要があると付け加えた。

同大統領はまた、ウクライナは自国民を助けるために停戦を引き続き「喜んで受け入れる」考えだが、ロシアが軍隊を再編成するために停戦を利用するリスクがあるとの認識も示した。

ロシアのベルゴロドの燃料貯蔵施設に対する1日の攻撃の背後にウクライナ軍がいたかどうかについて同大統領はコメントを控え、最高司令官としての自身の命令について一切話さないと述べた。

原題:

Zelenskiy Says Ukraine Wants China In Any Russian Peace Deal(抜粋)