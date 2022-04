国際エネルギー機関(IEA)加盟国は、石油備蓄の追加放出で合意した。経済産業省の小泉秀親・国際課長が明らかにした。

各国の放出時期や規模は今後決定するという。

原題:

IEA to Make Another Round of Oil-Stock Releases: Japan Ministry(抜粋)