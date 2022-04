ドイツ連邦銀行(中央銀行)のナーゲル総裁は、高まる物価圧力に迅速に対応するよう欧州中央銀行(ECB)に呼び掛けた。

ECB政策委員会メンバーでもあるナーゲル氏は、「インフレ率は再び大きく予想を上回った」と指摘。「ECB政策委員会はデータ次第で金融政策を判断すると明確にしてきた。インフレデータが全てを物語る。金融政策は適時に対応措置を講じる機会を逃してはならない」と語った。

原題:

Nagel Says ECB Mustn’t Miss Opportunity to Act on Inflation(抜粋)