米住宅ローン金利、2018年12月以来の高水準－急ピッチの上昇続く

米住宅ローン金利の急上昇が続いており、2018年12月以来の水準に達した。

フレディマック(連邦住宅貸付抵当公社)の発表資料によると、30年固定の住宅ローン金利は3月31日終了週に平均4.67%と、前週の4.42%から上昇した。

同金利の年初からの上昇幅は1.5ポイントを超えている。3カ月間の上げ幅としては1987年以来の大きさ。借り入れコスト増加で住宅購入に必要な予算が膨らみ、 価格急騰と相まって住宅に手が届かなくなった人もいる。

物価抑制に向けた連邦準備制度のタカ派姿勢やロシアのウクライナ侵攻による石油市場のボラティリティーの高まりなどが住宅ローン金利急伸の主因だと、ギルド・モーゲージの資本市場担当エグゼクティブバイスプレジデント、デービッド・バタニー氏は指摘した。圧力が継続しているため、急ピッチの上げは向こう数週間ないし数カ月続く可能性があると予想する。

「上昇するとは予想していたが、これほどの幅をこれほど急速に上げるとはみていなかった」と述べ、「向こう数週間以内に文字通り5%に接近するかもしれない。それほど近い」と指摘した。

フレディマック集計の30年固定住宅金利の平均が5%に達すれば、2011年2月以来となる。21年1月には過去最低の2.65%を付けていた。

現在の30年固定ローンの平均では、30万ドル(約3650万円)の住宅ローンの毎月の支払額は1551ドルとなる。3.11%だった年初の水準と比べ、268ドル増加している。

原題: U.S. Mortgage Rates Soar, Reaching Highest Since Late 2018 (2)、Freddie Mac 30-Year Mortgage Rates Highest Since Dec. 2018(抜粋)